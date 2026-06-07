〈チャーハン作り「冷やご飯」or「ホカホカご飯」の結論は…人気料理家が明かす“シンプル過ぎる答え”〉から続く

パラパラなチャーハンを作るなら、冷やご飯とホカホカご飯、どっちがいいの？ 鍋は振った方がいい？ 火力は強い方がやっぱりいい？ 人気料理研究家・樋口直哉氏の新著『日本の定番料理10の謎 ポテトサラダはなぜ「おかず」になったのか』（NHK出版）から、一部抜粋してお届けする。

【写真】この記事の画像を見る



プロが明かす、家庭でパラパラチャーハンを作るコツとは？ ©baking/イメージマート

◆◆◆

おいしいチャーハンと火力は無関係？

「プロのキッチンと家庭では火力がちがうのでお店のようなチャーハンは作れない」という意見もあります。たしかに業務用と家庭用のコンロでは4倍近い火力差があります。

さらに家庭用のガスコンロには火災事故を防止するためのSiセンサーという安全機構の設置が義務付けられているので、フライパンの底面温度が一定を超えると弱火になる仕組みが搭載されています。ただでさえ火力差があるのに、その影響もあって「家のコンロは火力が弱い」という印象につながるのでしょう。

しかし、よく考えてみてください。卵を炒めるのにそれほど高い温度が必要でしょうか？ 卵を加熱する場合、高温は必要なく、むしろ強すぎると卵が焦げる＝調理師学校なら不合格になります。

そもそも炒め物に必要な鍋の表面温度は230〜250℃といったところ。家庭用のガスコンロでもその温度には到達しますが、業務用のコンロの場合は火力が強いので、ご飯を入れてからは焦がさないように鍋を振って温度を調整するのです。

鍋を振ることで鍋肌の温度をコントロールしていることはあまり知られていない印象があります。香港には底面の広い広東鍋を一切振らずに、短時間でチャーハンを仕上げるテクニックもありますが、鍋の温度を上げたければ振らないほうが有利なわけで、それでも鍋を振るのには理由がある、ということです。

なぜ、プロのキッチンでは高火力のコンロが必要なのでしょうか。火力が高ければ予熱時間が短くなり、たくさんの料理を提供することができますし、例えば30Lの湯を沸かすという時も有利です。

なにより火力が強いと加熱中の鍋肌の表面温度の低下が防げる、というメリットが大きいでしょう。例えばほとんどが水分である野菜を鍋に投入すると、それだけで鍋の温度が下がります。高火力のコンロであればすぐに回復しますが、家庭のように火力が低いコンロではなかなか温度が戻らず、結果として加熱時間が長くなったり、水分が蒸発しなかったりします。

つまり、家庭用コンロでは火力が弱すぎて、お店の味は出せない、あるいはご飯がパラパラにならない、という言い方は一面では正しく、一面では間違っているわけです。

「パラパラのチャーハンがいい」というのは幻想？

もちろん、パラパラにするためには米粒の表面の水分をある程度飛ばす必要があるため、低い温度でゆっくりと炒めると時間がかかり過ぎます。表面の水分が蒸発する頃には硬いご飯になっている可能性が高いので、短時間で米粒表面の水分を蒸発させるためにも高い温度は必要です。

必要なのは強い火力よりも表面温度を下げないこと。そう考えるとご飯は冷やご飯ではなく温かいほうがいいので、冷やご飯を使う場合は電子レンジで温めてから炒めましょう。また、卵や具材なども冷たい状態は避けるのが無難。鍋を振るとガスコンロの火から遠くなり、温度が下がりやすいので、必要以上に振ることはありません。

このようにチャーハン作りには様々なコツや裏技がありますが、そのほとんどがパラパラにすることを目的としています。一方、「消費者の意識調査による米飯料理のおいしさの要因分析」という論文によると、食べる人が重視しているのは「盛り付け、硬さ、ふっくら感、ツヤ」で、単にパラパラしているだけの硬いチャーハンは好まれないことがわかっています。じつはパラパラを追い求めすぎるとおいしいチャーハンにはならないのです。

「なぜ、プロのチャーハンはパラパラなのか？」と疑問に思うかもしれませんが、そもそも粘り気の強い米を選ばず、ふつうに作ればパラッとしたチャーハンになりますし、揚州炒飯（書籍参照）のように仕上げにスープを加えてしっとりと仕上げるスタイルもあります。パラパラは絶対的な正義ではないのです。

歴史を振り返れば、戦後の町中華が冷やご飯をおいしく食べるために知恵を絞り、やがてメディアが「パラパラ」という理想像を形作ってきました。しかし、意識調査が示す通り、我々が求めるおいしさは、パラパラではなく、お米本来の「ふっくら感」や「ツヤ」にあります。

パラパラは手段であって、目的ではありません。だから、強すぎる火力に翻弄される必要も、特定の裏技に固執する必要もなく、自分がおいしいと思う状態を作れればいいのです。

チャーハンという料理の面白さは、求められる理想が人によって異なるからこそ、探求の道がどこまでも続いている点にあるのでしょう。もしも、明日、チャーハンを作るなら、まず「パラパラにしなければ」という呪縛から離れてみるのはいかがでしょうか。案外、その肩の力が抜けた瞬間に、最高のおいしさと出会えるかもしれません。

（樋口 直哉／Webオリジナル（外部転載））