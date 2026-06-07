元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が、7日放送の読売テレビ「そこまで言って委員会NP」（関西ローカル）に出演。番組ではジャーナリストの石原伸晃氏がVTR出演し、「ポスト高市早苗氏」のトップ5を予想した。パネリストが石原氏の予想を当てる形式で進んだ。

元参院議員で女性学研究者の田嶋陽子氏（85）は、「ポスト高市」の1位に高市氏を挙げた。「女性の総理大臣が誕生したことは非常におめでたいこと」と前置きした上で「あれだけ自民党のエッセンスを生きている人はいない。高市さんは悪く言えば、自民党、あるいは男社会に過剰に適応した人」と持論を展開。「夫婦別姓には反対で、高市さんはいろんなことで自民党の男性と同じ考えを持っている人。政治家としては自民党の中でプリンシプルを守っている人。自民党の男の人にとってはかわいくてしょうがない」と語った。

これに橋下氏は「田嶋さんのこれまでの運動とかには敬意を表します」と述べつつも「いまの論は絶対にやってはいけないと思う」と異議を唱えた。さらに「政策面で高市さんと合わないところはある。政策面で自民党の方に行っているだけ。僕も選択的夫婦別姓には賛成です」と話した。