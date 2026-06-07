◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル、良）

春のマイル王決定戦は１７頭立てで争われ、武豊騎手が騎乗した８番人気のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）が１着。Ｇ１・５度目の挑戦で白星をつかんだ。

同馬はこれまで２４年スプリングＳ、同毎日王冠、２５年中山記念といずれもＧ２で重賞勝利。今回は、レース前日（６日）にも美浦・Ｗコースでしまい１ハロン１２秒１（５ハロン７７秒５）と、追い切りレベルの破格の時計をマークするなど異例調整でレースを迎えていた。昨年１２着から見事に１着となった。勝ちタイムは１分３２秒１。

武豊騎手は当初、アドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）に騎乗する予定だったが、同馬は右前脚の爪を傷めたため、出走を回避。３日に新たなコンビを組むことが発表された。これまで９０年オグリキャップ、９５年ハートレイク、０９年ウオッカで３勝を挙げていたレジェンドは、最多タイ記録の４勝目（ほかに川田将雅騎手）。５７歳２か月２４日でのＧ１勝利は、横山典弘騎手の５６歳３か月４日を更新する史上最年長Ｖとなった。

２着は１番人気のガイアフォース（横山武史騎手）、７番人気のワールズエンド（津村明秀騎手）が同着となった。

武豊騎手（シックスペンス＝１着）「いい仕事ができました。急きょの騎乗で結果出せてすごくうれしいです。乗ったことあるジョッキーに聞いたり、調教師とも打ち合わせして、しっかり考えて乗りました。ハナでもいいくらいと思っていました。前がなかなか止まらないし、後ろからも来ていましたが、この馬の強い時のイメージで、いいんじゃないかと思いました。（ＪＲＡ・Ｇ１８５勝目が史上最年長Ｇ１勝利に）うれしいですね。田中（博）調教師とは騎手時代から仲良くて、一緒に勝てたらいいねと話して、実現出来ました。（ウオッカ以来の安田記念Ｖ）久しぶりですね。非常にうれしいです。きょう改めて強い馬と感じました。これからも活躍できたらいいですね」