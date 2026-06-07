大阪・読売テレビのバラエティー番組「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が７日、放送され、各界の有識者が個人的ランキングを発表し、そのトップ２をパネリストが予想する「１位と２位を当てまＳＨＯＷ」第１７弾に、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が、出題者として出演。「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」を発表した。

伸晃氏は「高市の前に高市なし、高市の後に高市なし。これが今の現状です」と高市首相を“ポスト高市”の１位に指名した。そして番組スタッフから「高市さんと仲良かったんですか」と問われると、芝居がかった表情と声色で独白した。

「出会いは悲惨なんです。総理は最初、新進党にいらっしゃって、（１９９６年のいわゆる“住専国会”の）予算委員会でピケ張って、私たち（当時の与党を）を入れないと。『ピケ破ってこい』と言われてのこのこ行ったんですよ。そしたら早苗総理がいて。『こっちに来たらハイヒールで踏みつけちゃうぞ！』…。ホントに初めて会った時に言ったんですよ。総理が私に。『怖ぁ…』と思って逃げました」。

甘ったるい裏声で高市首相の声をマネるなど、バラエティー色たっぷりのエピソードトークに、ワイプの中のパネリスト・橋下徹氏はニヤニヤ。ＭＣの黒木千晶アナウンサーも「ホントに？」と後の憲政初となる女性首相の“恫喝（どうかつ）”に目を丸くしていた。

番組で映し出されたピケを張る当時の高市総理は、バブルの残り香を感じさせる装い。肩パッド仕様のジャケットにタイトなスカート、そして高いヒールのついたパンプスを履いていた。

「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」は、ピックアップされた茂木敏充外相、石破茂前首相、岸田文雄元首相、片山さつき財相、林芳正総務大臣、高市早苗首相、石原宏高環境大臣、武田良太元総務大臣、小林鷹之政調会長、小泉進次郎防衛大臣の１０人から伸晃氏が選出し、パネリストは１０人の中からトップ２を答える。結果は以下の通り。

５位：武田良太氏

４位：林芳正氏

３位：茂木敏充氏

２位：岸田文雄氏

１位：高市早苗氏