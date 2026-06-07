大阪・読売テレビのバラエティー番組「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が７日、放送され、各界の有識者が個人的ランキングを発表し、そのトップ２をパネリストが予想する「１位と２位を当てまＳＨＯＷ」第１７弾に、元自民党幹事長でジャーナリストの石原伸晃氏が出題者として出演。「ポスト高市にふさわしい次期総裁候補ＴＯＰ５」を発表した。

伸晃氏は、カメラ目線でひとり芝居風のハイテンショントークを披露。武田良太氏のくだりでは、麻生太郎副総裁の顔マネと声マネを駆使して「武田だけは絶対許せねえ！」と語り、さすが石原裕次郎さんの甥（おい）というところを見せつけた。番組スタッフにも「モノマネもできるんですね」とたたえられて、うれしそうにはにかんでいた。

ピックアップされた茂木敏充外相、石破茂前首相、岸田文雄元首相、片山さつき財務大臣、林芳正総務大臣、高市早苗首相、石原宏高環境大臣、武田良太元総務大臣、小林鷹之政調会長、小泉進次郎防衛大臣の１０人から伸晃氏が選出し、パネリストは１０人の中からトップ２を答える。結果は以下の通り。

５位：武田良太氏

４位：林芳正氏

３位：茂木敏充氏

２位：岸田文雄氏

１位：高市早苗氏