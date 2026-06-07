FRAY I.Dの夏新作♡機能性と美しさを叶えるSUMMER GLOW FUNCTION特集

暑さが厳しくなるこれからの季節、おしゃれも快適さも妥協したくないという方に注目してほしいのが、FRAY I.Dの新企画「SUMMER GLOW FUNCTION」です。接触冷感やウォッシャブル、吸水速乾、防シワなど、夏に嬉しい機能性を備えながら、FRAY I.Dらしい洗練されたデザインを実現。毎日のコーディネートを心地よくアップデートしてくれる、機能美あふれるラインアップをご紹介します。

夏を快適にする高機能アイテム

今回の「SUMMER GLOW FUNCTION」では、暑さ対策とお手入れのしやすさを兼ね備えたアイテムが豊富に登場します。

特に注目したいのが、接触冷感とウォッシャブル機能を備えたブラウス（16,940円）とパンツ（19,910円）。さらりとした着心地で、暑い日も快適に過ごせます。

同シリーズのシャツは22,880円で展開され、きちんと感のあるスタイリングにも活躍します。

また、ウォッシャブル・接触冷感・防シワ機能を兼ね備えたジャケット（24,200円）は、通勤やお出かけシーンにもぴったり。

合わせるワンピースは24,970円で、暑い季節にも上品な装いを楽しめます。シューズは19,910円です。

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デイリーに活躍するワンピースやニット

夏の定番アイテムとして活躍するワンピースやニットも充実しています。

ウォッシャブル仕様のニットワンピースは26,400円。シンプルながら女性らしいシルエットで、一枚でサマになるデザインです。合わせるバッグは34,100円、シューズは25,960円です。

さらに、ウォッシャブルと吸水速乾機能を備えたドレスは25,960円。汗ばむ季節でも快適に過ごせるのが魅力です。ブラウスは17,600円、バッグは17,930円で展開されています。

ニットトップスは13,640円でウォッシャブル仕様。吸水速乾機能付きスカートは17,930円となっており、夏らしい軽やかなスタイリングを叶えてくれます。バッグは17,930円、シューズは17,600円です。

オンオフ使える洗練スタイル

日常使いしやすいトップスやドレスにも注目です。

ウォッシャブル・接触冷感機能付きトップスは13,750円。シンプルなデザインながら着心地の良さが魅力です。合わせるパンツは17,930円、バッグは44,000円、シューズは19,910円となっています。

また、ウォッシャブル仕様のドレスは22,990円。暑い季節でも気軽に着用でき、デイリーからお出かけまで幅広く活躍します。シューズは17,600円です。

なお、今回発表されたアイテムのサイズ展開は記載されておらず、価格はすべて税込表記となっています。

この夏は機能美ファッションを楽しんで

FRAY I.Dの「SUMMER GLOW FUNCTION」は、機能性だけでなくファッション性にもこだわったコレクション。

接触冷感やウォッシャブル、吸水速乾など、夏に嬉しい機能を備えながら、洗練されたデザインで大人の女性の毎日を彩ります♡

暑い季節を快適に過ごしながら、自分らしいおしゃれを楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。夏のおしゃれがもっと心地よく、もっと自由になりそうです♪