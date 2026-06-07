◇男子ゴルフツアー BMWツアー選手権森ビル杯最終日（2026年6月7日 茨城県 宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）

3位から出た岩田寛（45＝JCRファーマ）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算8アンダーで並んだ片岡尚之（28＝ACN）、許竜一（25＝香港）とのプレーオフを制し、24年以来2年ぶり2度目の大会制覇を果たし、国内メジャー2勝目、24年カシオ・ワールド・オープン以来のツアー8勝目を挙げた。

優勝インタビューの一問一答は以下の通り。

――優勝した今の気持ちは？

「おなかが気持ち悪いです。緊張で」

――勝因は？

「普段は我慢強くないけど、今週は我慢ができた自分を褒めたいと思います」

――どうして我慢できたんですか？

「今日は途中でもう勝てないと思ってキャディーとふざけていたんですけど、途中からバーディーが来て、もしかしたらあるかもとなってキャディーとしゃべらなくなりました」

――難しい宍戸ヒルズCCを攻略できた。

「今、興奮状態で振り返れないけど、明日。誰にも言う人はいないんですけど。明日ににならないと分からないです」

――ギャラリーに一言。

「正直、プレーオフの前の18番を上がってくる時に頑張れと言われて泣きそうになったんですよ。泣きそうになると、ラインが見えない。それで負けたらギャラリーのせいにしようと思って。でも優勝できて良かったです」