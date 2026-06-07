ウスターソース＋水で煮るだけ。スパイシーでほっくり『新感覚じゃがいもの煮っころがし』

じゃがいもをソースで煮る――ちょっと意外な組み合わせですが、これが相性抜群！

ほくほくのじゃがいもに、ソースのスパイシーなうまみがじんわりしみて、素朴なのにクセになるおいしさ。ストック食材のじゃがいもだけで手軽に作れるから、もう一品にもおつまみにもぴったりです。

『じゃがいものソース煮っころがし』のレシピ

材料（2人分）

じゃがいも……2個（約300g）

〈A〉

水……1カップ

ウスターソース……大さじ1

しょうゆ……小さじ1

作り方

（1）じゃがいもは皮をむき、一口大に切る。

（2）小さめの鍋に〈A〉を入れ、強火で熱する。煮立ったら中火にし、じゃがいもを加えて落としぶた※をし、ときどき上下を返しながら10〜12分煮る。汁がなくなってきたらやや火を強め、鍋を揺すりながら味をからめて、じゃがいもが粉ふき状態になったら火を止める。

※オーブン用シートを鍋の口径よりもひとまわり小さめの円形に切り、中央に直径2cmくらいの穴をあけたもの。

ほくほくのじゃがいもに、ソースのうまみがしっかりしみて箸が止まらない！ じゃがいもがあったらぜひ試してみてください♪

重信 初江シゲノブ ハツエ 料理家 料理研究家のアシスタントを経て独立。昔から受け継がれてきた味を大切にしつつ、現代的なセンスで提案する作りやすいレシピが人気。韓国はじめ、世界各地を旅して覚えた味の再現にも定評がある。『食べたい作りたい現地味 もっと！おうち韓食』(主婦の友社）、『罪悪感ゼロつまみ』（主婦と生活社）ほか著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月2日号より）