◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、8回2安打1失点で6勝目を挙げた。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受けて2回以降はパーフェクト。8イニングは今季最長で、被安打2は今季最少だった。

初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続でアウトを重ねた。直球を軸にカーブ、カットボール、スプリットなど多彩な変化球を効果的に混ぜ、エンゼルス打線に付けいる隙さえ与えない完璧な投球。奪った24のアウトのうち、三振は4で、内野ゴロが14。打たせて取る投球が光った。

刺激材料があった。前日5日（同6日）の試合では佐々木朗希が好投。白星こそ付かなかったが、7回無失点、メジャー最多の10奪三振の好投でチームの勝利に貢献した。“後輩”の佐々木について問われ「最近すごくいいピッチングをしていましたし、ここまで積み上げて少しずついいピッチングを続けて、昨日は朗希にとって一番いいピッチングだったので、それは嬉しく思いました」と笑顔を見せた。

今季12試合目の登板で大谷に並ぶ今季6勝目。防御率は2.68へと良化した。大谷、佐々木との日本人トリオをはじめ、チームトップの7勝をマークしているロブレスキ、開幕からローテーションを守り続けているシーハン、シーズン途中で加入したラウアーなど先発陣の安定が首位を独走するチームの主要因。山本は相乗効果を認めた上で「みんながコンディションよくできているなっていうのは思いますし、その中で置いていかれないように、しっかり自分も一員として、頑張ります」と意気込みを口にした。