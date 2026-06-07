タレントの三田寛子（60）が7日、自身のインスタグラムを更新。長男の歌舞伎俳優・中村橋之助（30）の妻で、元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の成長ぶりを明かした。

「昨日はお嫁さんというよりも娘ができたみたいで 駅で待ち合わせて スーパーで買い物して台所にたち みんなで夕飯を囲みました」と報告。「夜遅くまで 出席叶わず祝福下さった方へのお礼状などをせっせと皆で頑張り 私は朝から風邪の症状がでたので 今日はお嫁さん1人で劇場に行ってくれることとなりました」と明かした。

「金曜は私がひるおびの生放送終わりで飛び込みだったので助けてあげられず 彼女は美容院で着付けてもらってたけど 今日は全て1人で着付けもして偉い」と称賛。「ご挨拶も無事終えられましたと連絡ももらいました 私より全然しっかりしていて呑み込みが早くすでに頼もしい限りです」と嫁の成長ぶりに感心した。

「徳田八十吉先生からお祝いに頂いた 『猩々』 九谷焼の鉛釉

美しいグラデーションが素晴らしい」と三田。「そのとなりにはまだ綺麗に咲いてくれている 息子から披露宴でもらった手紙と花束 ゆっくり休ませてもらいます」と記した。

「#ありがとう」「#頼もしいお嫁さん」と添えた。

この投稿に、フォロワーからは「しっかりされているお嫁さんですから大丈夫」「お大事になさってください」「ゆっくり静養してください」「寛子チャンに似た優しさの息子さんお嫁さん素敵です」などの声が寄せられている。