F1モナコグランプリ　アントネッリがポール獲得　元王者のフェルスタッペン、ハミルトンが2位・3位に続く

F1™︎モナコグランプリは、メルセデスの神童・アントネッリ選手が、ポールポジションを獲得。市街地コースでテクニックが光りました。

5戦を終え、現在4連勝中と勢いに乗る19歳のアントネッリ。モナコグランプリでは、コース幅が狭くギリギリを攻めるため、通常のレースよりも高速マシンを操る手綱、ステアリングさばきが試されます。

アントネッリはスピード表示で300キロ近い速度から一気に減速。60キロ台まで落とし、その直後に加速し、再び200キロ超えとマシンを巧みに操ります。そしてタイムアタックで行う予選、アントネッリは、最後の1周で4番手からの逆転を目指します。

実況：

アントネッリ、トップタイムを塗り替えた。聖地モナコでトップタイム。

土壇場で見事、決勝のポールポジジョンを獲得。史上初、初優勝からの5連勝へ、抜きづらいモナコで絶好の位置から決勝に臨みます。予選2位はマックス・フェルスタッペン（レッドブル）、3位はルイス・ハミルトン（フェラーリ）と、元王者の2人が続いています。

予選10位までの結果は以下の通り。

1位 キミ・アントネッリ（メルセデス）

2位 マックス・フェルスタッペン（レッドブル）

3位 ルイス・ハミルトン（フェラーリ）

4位 シャルル・ルクレール（フェラーリ）

5位 アイザック・ハジャー（レッドブル）

6位 ジョージ・ラッセル（メルセデス）

7位 オスカー・ピアストリ（マクラーレン）

8位 ランド・ノリス（マクラーレン）

9位 ピエール・ガスリー（アルピーヌ）

10位 リアム・ローソン（レーシングブルズ）