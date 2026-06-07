◆米大リーグ ドジャース９―２エンゼルス（６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、本拠地・エンゼルス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。連続試合ヒットが「７」、同出塁が「１９」で止まった翌日、出場７試合ぶりの１１号２ランを含む２安打２打点２得点の活躍でチームの２連勝に貢献した。山本由伸投手（２７）は８回２安打１失点で大谷に並ぶ今季の日本人トップとなる６勝目。レギュラーシーズンではメジャー初完投はならなかったが、２回以降は完全投球、初回の３アウト目からは２２者連続斬りという快投だった。

山本は初回２死から先取点を許したが、その裏に味方が球団５年ぶりとなる１イニング９得点で逆転した。昨年のワールドシリーズＭＶＰ右腕はポストシーズンでは２完投。レギュラーシーズンでは初完投も視界に捉えていたが、次戦以降にお預けとなった。

米データサイト「オプタ・スタッツ」によると、山本が試合途中から最後まで２０人以上の打者を連続で打ち取ったのは２５年９月１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦の２０人、２５年ワールドシリーズ第２戦（敵地・ブルージェイズ戦）の２０人、そして２２人のこの日が３度目。「過去５０年間、レギュラーシーズンとポストシーズンを含めて、この記録を３度達成した投手は山本由伸とマダックスだけ」と通算３５５勝をマークしたレジェンド右腕と並んだことを伝えた。