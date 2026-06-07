◇ナ・リーグ ブルワーズ 7―1 ロッキーズ（2026年6月6日 デンバー）

ブルワーズの“怪物右腕”ジェーコブ・ミジオロウスキー投手（24）が6日（日本時間7日）、敵地でのロッキーズ戦に先発。7回4安打4四死球8三振1失点（自責ゼロ）の好投で7勝目（2敗）を挙げた。また、先発投手としての史上最速記録を自ら更新する103.7マイル（約166.9キロ）をマークした。

3回1死からロッキーズの8番キャロスへの2球目は外角低めに外れるボールとなったが、2008年の計測開始から先発投手最速となる103.7マイルを計測。5月25日（同26日）のカージナルス戦で記録した103.4マイル（約166.4キロ）を更新した。また、この日は101マイル（約162.5キロ）以上を45球マークし、同じく5月25日カージナルス戦の40球を更新した。

ミジオロウスキーは2回、ジョンストンのゴロが右ふくらはぎに直撃するアクシデント（記録は内野安打）があったが、トレーナーの診察を受けて競技を続行。6回には無死二塁でフリーマンのヘルメットに98.2マイル（約158キロ）のカットボールをぶつけてしまい、ヒヤリとさせた。それでも打者有利とされるクアーズフィールドで、5回にキャロスに浴びた適時二塁打による1失点のみに抑え、7回最後の打者トンプソンは101.3マイル（約163キロ）で見逃し三振に仕留めた。

ミジオロウスキーは5月に6試合登板で5勝0敗、防御率0.23と驚異的な成績をマーク。今季防御率1.50はサンチェス（フィリーズ）の1.46に次いでMLB2位となっている。