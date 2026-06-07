「どんどん増えちゃう」小川菜摘、“こだわり空間”を公開 緑あふれる部屋に「素敵なおうち」「鉢までオシャレ！」の声
ダウンタウン・浜田雅功（63）の妻でタレントの小川菜摘（63）が4日、自身のインスタグラムを更新。ズラッと観葉植物が並ぶ緑豊かな部屋を公開した。
【写真】「素敵なおうち」小川菜摘の緑あふれる“こだわり空間”
小川は「植物が好き過ぎてどんどん増えちゃう」「#観葉植物が好き」とつづり、こだわりを感じられる鉢を使った観葉植物が並ぶ一角を披露。公開された写真には、華やかな葉の模様が印象的なカラテアやモンステラなど、大小さまざまな観葉植物がバランスよく配置された様子が捉えられている。
植物をのせる椅子や、鳥が描かれた上品なグリーンの鉢カバー、エルメスのボックスがアイテムとして活用されており、センスを感じる空間となっていた。
優雅な時間を感じられる写真に「鉢までオシャレ！」「たくさんの植物」「素敵なおうちですねー」「鉢がシックでモダンで素敵」などの反響が寄せられている。
【写真】「素敵なおうち」小川菜摘の緑あふれる“こだわり空間”
小川は「植物が好き過ぎてどんどん増えちゃう」「#観葉植物が好き」とつづり、こだわりを感じられる鉢を使った観葉植物が並ぶ一角を披露。公開された写真には、華やかな葉の模様が印象的なカラテアやモンステラなど、大小さまざまな観葉植物がバランスよく配置された様子が捉えられている。
植物をのせる椅子や、鳥が描かれた上品なグリーンの鉢カバー、エルメスのボックスがアイテムとして活用されており、センスを感じる空間となっていた。
優雅な時間を感じられる写真に「鉢までオシャレ！」「たくさんの植物」「素敵なおうちですねー」「鉢がシックでモダンで素敵」などの反響が寄せられている。