明治21年建設の水色の洋館で過ごす、アートとケーキの午後。豪徳寺『旧尾崎テオドラ邸』

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・豪徳寺の喫茶店『旧尾崎テオドラ邸』です。

見事に復活した名建築で楽しむケーキとアート

春の日差しを受けて堂々とそびえる水色の洋館。明治21年に尾崎三良男爵が、元東京市長・尾崎行雄の妻となる娘のテオドラ氏の来日時期に建てた邸宅だ。

今の姿からは想像もつかないが、取り壊しの危機に遭っていた。そこへ救いの手を差し伸べたのが、この館を愛した漫画家の山下和美さん。長い改修工事を経て一昨年、喫茶＆ギャラリーとして新たな歴史を刻み始めた。

スリッパに履き替えて案内されたティールームは天井高く、シンプルな造りの中に木の温もりあふれる空間。テオドラが生きた19世紀に英国女王が好んだヴィクトリアケーキをはじめ、専属パティシエが腕を振るったスイーツに気分も華やぐ。

クリームティーセット1700円

『旧尾崎テオドラ邸』クリームティーセット 1700円 スコーンはリベイクして、温かな生地からバターの香りがふわりと広がる。クロテッドクリームと季節のジャムが添えられる

香り高い紅茶と共に堪能したら、2階へ行こう。ここはフロア全体がギャラリーになっていて、主に漫画家の原画展を開催。じっくり作品と向き合っていると時間が経つのも忘れてしまう。そうだ、帰りは1階のショップに寄って何か思い出になる品を買って帰ろう。

『旧尾崎テオドラ邸』ティールームの一部。テーブルや椅子、フロアも木で統一された広々とした空間だ

豪徳寺『旧尾崎テオドラ邸』

［店名］『旧尾崎テオドラ邸』

［住所］東京都世田谷区豪徳寺2-30-16

［電話］03-6413-5413

［営業時間］10時〜18時（17時半最終入店）

［休日］木

［交通］東急世田谷線宮の坂駅から徒歩6分

撮影／小澤晶子、取材／菜々山いく子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ケーキ＆ティーセットの画像をご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像ギャラリー】『旧尾崎テオドラ邸』の「クリームティーセット」がコレ！専属パチティシエが腕を振るったスイーツに癒される（7枚）