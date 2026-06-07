◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)

巨人とロッテの3戦目で解説をつとめている、ロッテの前監督・吉井理人さん。小川龍成選手の印象について語りました。

一時はパ・リーグの首位打者につけるなど、打撃面で躍動を見せる小川選手。リードオフマンとして躍動していた藤原恭大選手がケガで離脱する中、小川選手はこの日も「1番・セカンド」で出場しています。吉井さんは「学生時代スラッガーだったので、入団した頃はやっぱり長打打ちたいタイプだったんですよ。それをもう本人の意思でこういう(バットを短く持つ)スタイルに変えて」と現在の構え方について言及。続けて「その努力はずっと近くで見ていたので、いい選手になったなっていう気持ちです」と絶賛しました。

さらに好プレーを連発する守備面についても言及。「小川の場合は打てなくても守備っていう意味でもすごくチームに貢献しているので。本当いい選手ですね」と語り、打撃と守備の両方で太鼓判を押しました。

吉井さんはロッテの監督を退任となった際、小川選手と監督室で言葉を交わし、涙ながらにその努力を称賛するコメントも。期待の選手の躍動に目を細めました。