俳優の本木雅弘（60）が6日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。家庭生活について語った。

番組では本木の妻でエッセイストの内田也哉子さんに事前アンケートを行ったとし、還暦を迎えた本木へメッセージを紹介。

「いつも家族や周囲のことを第一に考えて、自分のことは二の次なので、時には自分本位に肩の力を抜き、細かいところは大目に見て、この先はもう少しだけ、ゆったりのんびりな塩梅で歩いていけますように。ダダ、いつもありがとう」と伝えた。

本木はいい奥さんだと言われると、照れながら「いやいや、実際は壮絶なバトルですけどね」とぶっちゃけた。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「絶対ないでしょ！」とツッコミを入れた。

還暦を迎え、2人の時間を多くしてはと言われた本木は「そうですよねえ」とうなずいた。

現在次男が高校生のため、朝は「ご飯をやったり、送りは向こうだったり、それが逆になったりとかって夫婦でやっているんですけれど」と家庭の様子を明かし、也哉子さんからは「せっかく子供の都合で自分たちが早く起きているんだから、このあと一緒に歩かない？健康のために」と誘われるとした。

それでも「勧められているのに、嫌だって。ここから30分の値直しが凄く…」と二度寝をしたいと吐露。加藤が「行きましょうよ！」と也哉子さんの言うとおりにすべきだと強調すると、「そうですよね。15回に1回ぐらいは付き合っているんですけれど」と苦笑した。

加藤は「少ねえな！2回に1回行きましょうよ」「変えれません？」と猛プッシュし、本木は考えながら「今揺れている。この番組内で変えれますって言ったら、変えれますって言ったよねっていう話になるから」と話して笑わせた。

「だからやっぱりウソつく人間にはなりたくない」と続け、最後は「回数を増やす方向で、考えます」と言葉を選びつつカメラに向かってほほ笑んだ。

本木は1995年に女優の故・樹木希林さん、故・内田裕也さんの娘で、エッセイストの也哉子さんと結婚。2男1女の3人の子をもうけ、長男・UTAはモデル、俳優として活動中で、長女の伽羅さんはかつて女優として活動していた。