◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 最終日（７日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４６４ヤード、パー７１）

最終ラウンドが行われ、４５歳ベテランの岩田寛（ＪＣＲファーマ）がメジャー２勝目を挙げた。３打差３位から逆転し、片岡尚之、コ・タイチ（香港）との３人によるプレーオフを１ホールで制して大会最年長優勝。賞金３０００万円を獲得した。

前半の２番でティーショットを左の林に曲げ、４番は短いパットを外してボギーを連発した。同組で首位の片岡尚之（ＡＣＮ）、出利葉太一郎（フリー）とは６番で６打差に開いたが、後半に猛チャージを見せた。

出利葉が８番、片岡が９番でそれぞれダブルボギーで落とす中、１１番のバーディーから反撃開始。１３番パー３で伸ばすと、１４番で２・５メートルを決めてトップに並び、１５番は２メートルのベタピンで３連続バーディーを決めて８アンダーの単独首位に浮上した。１６番で片岡に並ばれたが、最終盤で勝ちきった。

２０２４年大会は石川遼（カシオ）とのプレーオフを制してメジャー初優勝。当時４３歳１３０日で大会最年長Ｖを飾ったが、２年ぶりに自身の記録を更新した。ツアー通算８勝のうち、４０代で６勝目をマーク。普段は口数が少なくクールだが、熱いプレーで難コースを制した。

◆岩田 寛（いわた・ひろし）１９８１年１月３１日、仙台市生まれ。４５歳。小３から野球に励み、シニア認定プロの父・光男さんの影響で１４歳でゴルフを始める。仙台育英、東北福祉大卒業。２００４年プロ転向。０８年賞金ランク６２位で初シード。１４年フジサンケイクラシックでツアー初Ｖ。１５年に米ツアーに参戦し、１７年に国内復帰。２４年ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯でメジャー初優勝。１７８センチ。