ＡＡＡの與真司郎が、フィリピンでの島生活の様子を公開し注目が集まっている。

與は７日までに自身のインスタグラムを更新。「フィリピンのシャオガオ島で少しの間生活してました。初めての島生活」と書き出すと、「なかなか簡単ではなかった。笑 でも、すごくいい人生勉強になったなって思ってます。今までＬＡと東京という便利なところで生活してきて、ノマド生活に切り替えてからも、ヨーロッパやオーストラリアの便利な街にばっかり行ってた。今回の島の生活で、当然のようにどこにでもエアコンがあって生活ができること、普通に２４時間不自由なくご飯がいつでも食べれること、熱いシャワーがあたりまえにいつでも浴びれること、電気がある部屋でいつでも安心して生活ができること、などなど、今までの普通が普通じゃないんだなーって気付けました」と、島生活を通じて気づいたことを明かした。

続けて、「島にいる人は、本当にみんな優しくて、笑顔で、助け合って生きていく精神がすごくあって、自分がずっと戦ってきた世界とは違う世界がここにはありました。今までいた世界はつねに戦いの場所。つねに戦闘モードになっていないと、自分が置いていかれる感じ。でも、ここにいると生きているだけで、幸せなんだなー、って改めて感じれて、本当にいい経験をしました。人の優しさにもたくさん触れて、心が温かくなりました」ともつづり、鍛え上げた上半身をあらわにしてボートに乗る様子など、島生活での様子を多数公開した。

この投稿にはファンから「人生満喫してるね」「とても景色の綺麗な島ですね」「相変わらず海が似合うし、マッチョ」「筋肉またムキムキになっててメロちいです」などの声が寄せられている。