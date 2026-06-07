シンガー・ソングライターのアンジェラ・アキ（48）が6日放送の日本テレビ系「アナザースカイ」（土曜後11・00）に出演。活動休止期間について語った。

アンジェラは2005年にメジャーデビューし、翌06年から6年連続でNHK紅白歌合戦に出場。08年にはNHK全国学校音楽コンクールの課題曲に「手紙 〜拝啓 十五の君へ〜」を提供し大ヒット。国民的アーティストとなった。

しかし人気絶頂のなか、14年に活動休止を突如発表。「2014年の8月に最後にライブをやって、大学に入学して勉強を始めました。ミュージカルの音楽作家になりたいって凄く思い始めていて、シンガーソングライターの自分の知識だけでは“なんちゃって”のものしかできないから、一回ちゃんと正式に作曲家の勉強をしないとなと直感的に感じて、活動休止。音大に入学」と米国へ留学していたことを明かした。

2016年に移住したカントリーミュージックの聖地と呼ばれ、世界中から音楽ファンが集う“音楽の街”米ナッシュビルに移住し「7年住みました」。ここが自身のアナザースカイだと紹介した。

夢をかなえるための活動休止期間も、大学への勉強を終えた19年頃から「何もうまくいかない。全てにおけるエネルギーが毎日毎日下がっていく感じ」と心身のバランスを崩していたことも告白。しかしナッシュビルの友人やカウンセリングに支えられ、離婚も経て回復。「活動休止してから1ミリも歌いたいって思ってなかったけど、また歌いたいっていう気持ちになった。学んだことが音楽と一体化したというか、初めてライフワークがアートワークになった」と、音楽との向き合い方に変化が生まれたと語った。

アンジェラは24年、ミュージカル「この世界の片隅に」でミュージカル音楽作家としてデビュー。約30曲の劇伴を手掛けた。また今年2月には約14年ぶりのオリジナルアルバム「Shadow Work」をリリース。これまでの葛藤を経て生まれたメイントラックの「Forgiveness」を弾き語りで披露した。