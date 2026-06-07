日本のトップランナー･赤粼優花さんが「Garmin」アンバサダーに就任

世界的にランニング人気が高まるなか、Garminが新たなブランドアンバサダーとして迎えたのは、日本を代表するランナー 赤粼優花さん。都内某所にて新製品｢Garminアンバサダー就任発表会｣が開催され、夫でありトップランナーの 赤粼暁さんとともに登壇。ランニングの魅力やGarminウォッチの活用法、走ることが、毎日のごきげんをつくる。女性ランナーにうれしいヒントをたくさん語りました。

いま、ランニングが“暮らしの一部”になりつつある

GarminランニングGPSウォッチ 「Forerunner」シリーズ／「Forerunner 570」

世界では若い女性を中心にランニング人口が増加中。 日本でも、友達と一緒に走ってカフェに行ったり、コミュニティで楽しむ人が増えています。

｢男女問わず、ランニングの投稿がすごく増えました。みんなで走って、そのあとカフェに行ったり…楽しそうな雰囲気が広がっています。｣と優花さん。

暁さんも ｢公園でもグループで走る人をよく見かけます。ランニングがもっと身近になってきました。｣ と話し、ランニングが“特別な人だけのものじゃない”空気が広がっていることを実感しているようでした。

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走ると気持ちが整う。女性にうれしいメリットも



優花さんが語ったのは、ランニングがくれる“心と体の変化”。

｢走ると気持ちがすっきりしますし、代謝が上がって肌の調子も良くなるんです。女性にとってうれしい効果がたくさんあります。｣

Garminウォッチで睡眠スコアやボディバッテリーをチェックするようになり、｢質の高い練習をした日は深く眠れているのが分かる。データを見るのが面白くて習慣化しやすいんです。｣ と、トップランナーならではの視点も。

モチベーションが落ちたときはどうする?



試合前はナーバスになることもあるという優花さん。 そんな時の気持ちの上げ方は、とても人間らしくて温かいものでした。

｢支えてくれる人の笑顔を思い浮かべます。 あとは、ゴールテープを切る瞬間や表彰台の景色を想像して、自分を奮い立たせています。｣

暁さんは“楽しむこと”を大切にしていて、｢観光ジョグをしたり、レース以外の時間も楽しむようにしています。｣ と語り、夫婦それぞれのモチベーションをあげる工夫がとても素敵でした。

走ることは、毎日の“ごきげん”をつくる



アンバサダーとしてのメッセージを求められると、優花さんはこう語りました。

｢ランニングはシューズ一つで始められる気軽なスポーツです。 “ちょっと走ってみようかな”からで大丈夫。Garminをつければ習慣化しやすくなって、QOLの向上にもつながると思います。 女性ランナーももっと増えてほしいです。｣そして個人の目標として、 「マラソン日本記録を更新したい。｣ と力強く宣言。 夫婦で次のロサンゼルスオリンピックを目指すという大きな夢も語ってくれました。

ランニングは、特別な人だけのものじゃない。 朝の10分でも、休日のゆっくりジョグでも、自分のペースで楽しめばそれで十分。

Garminと赤粼優花さんの発信は、走ることを日常のごきげん習慣へと変えていきます。