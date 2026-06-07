イラン情勢の影響でサッカーワールドカップへの出場が危ぶまれていたイラン代表は、7日未明にもキャンプ地のメキシコに到着する予定です。

11日に開幕するサッカーワールドカップで、イラン代表はグループステージをアメリカで戦う予定です。

イラン情勢の影響でアメリカの入国ビザの発給が遅れ、出場が危ぶまれていましたが、選手のビザは5日までに全員分、発給されています。

一方で、イランメディアによりますと、サッカー連盟の会長ら15人のビザは発給されず、サッカー連盟は「イランに対する敵対的行動だ」と批判しています。

また、イラン代表はアメリカ側が受け入れなかったため、キャンプ地をメキシコに変更する異例の対応を取っていて、7日未明にも到着する予定です。

山田元気記者（NNNティフアナ）

「イラン代表の到着前ですが、練習拠点の周辺にはすでにメキシコ軍の姿が確認できます。物々しい雰囲気となっています」

メキシコ人

「（イラン代表が来るため）心配はあるが、大勢の警備要員が配備されているので大丈夫だと思う」

「（トランプ大統領の行為は）イラン国民に対する差別的行為だと思う。メキシコはこうした問題には一切関与しない。私たちは彼らを歓迎するつもりだ」

イラン代表の安全確保のため、軍などおよそ300人の警備要員をキャンプ地周辺に配備したということで、到着を前に緊張が高まっています。