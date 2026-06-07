６日に愛知県国際展示場で行われた国際ボクシング連盟（ＩＢＦ）フライ級タイトルマッチ１２回戦で同級３位のレネ・カリスト（メキシコ）に判定勝ちし、２度目の防衛に成功した王者の矢吹正道（３３）（緑）が一夜明けた７日、愛知県常滑市で記者会見した。

サングラス姿で現れた矢吹は「やりにくい（相手という）のはわかっていた。向こうも対策をしてきて、それをもっと上回る自信はあったが、うまくいかなかった」と前夜同様、反省の弁が口をついた。

矢吹は初回に２度ダウンを奪い、その後は得意の左ジャブを中心に攻め、危なげない戦いを見せた。判定も３―０だったが、「当てれば倒れるという力みが入って、そこからズルズルいってしまった」と納得のいかない表情を見せた。

今後は「同じ階級でも上の階級でもチャンピオンと戦えれば誰でもいい」と統一戦か、３階級制覇への挑戦を希望。同じ興行に出場したＩＢＦスーパーフライ級王者、アンドリュー・モロニー（豪）との対戦については「モロニー選手が戦いたいというなら自分はいつでもやりたい」と前向きな姿勢を見せた。