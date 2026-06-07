元NHKのフリーアナウンサー中川安奈（32）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。一部でダイエット目的で使用されていることが論議をよんでいる糖尿病治療薬マンジャロに関するニュースについてコメントした。

番組ではダイエット効果があるとして一般でもマンジャロを使用している例について街頭インタビューしてVTRにまとめた動画を流した。MCくりぃむしちゅー上田晋也は「本来は糖尿病治療薬として使われているマンジャロがダイエット目的で使われているニュースなんですけれども、中川さんのまわりで使っている人いる？」と尋ねた。

中川は「友人が使っていたんですけど、そんなに太ってるわけでもなかったんだけど、食べるのが大好きなので、ちょっとほっそりしたんで『痩せた？』って聞いたら『マンジャロ使ったの』ってうれしそうに言っていて、ちょっと心配になりました、ということがありました」と語った。

マンジャロをめぐっては若い女性らの間でダイエット目的で使用する例が増え、副作用などが問題視されている。厚労省は目的外使用について有効性や安全性が確認されていないと公表するなどしている。

実際、大阪府警が2日、無許可で販売・保管したなどとして、男女3人を薬機法違反容疑で書類送検。東京都保健医療局健康安全部薬務課も公式Xアカウントから、マンジャロの不法販売投稿などに対し「医薬品であるマンジャロを許可等なく販売等することは医薬品医療機器等法に違反します。直ちに販売を中止して下さい」などと注意喚起している。