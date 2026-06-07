中村芝翫の妻・三田寛子、義娘・元乃木坂46能條愛未の“歌舞伎役者の妻”初日2ショット公開「着物姿が本当に美しい」「言葉に愛があふれてる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/07】女優の三田寛子が6月5日、自身のInstagramを更新。義娘で元乃木坂46の能條愛未との2ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】歌舞伎俳優の60歳女優妻「格調高い姿にうっとり」元アイドル義娘と着物姿で2ショット
三田は「ひまわりの様な 可愛いお嫁さんが 歌舞伎役者の妻として 初めての初日を迎えました」とつづり、写真を投稿。5月30日に長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と結婚披露宴を行った能條との2ショットを披露した。三田は淡いブルーの着物を凛と着こなし、能條はクリーム色を基調とした華やかな訪問着に身を包み、笑みを浮かべている。
続けて「今日は橋之助が『仮名手本忠臣蔵』 五、六段目の勘平という大役を初役でつとめる公演」と紹介しつつ、「知らない世界 知っていて『当たり前』とされるのに 何を知らないのかさえわからない そんな中で 彼女が毎日笑っている それがどれだけすごいことか これからも 私にはわかるつもりなので 全力で応援したいです」と、伝統ある世界に飛び込んだ能條を慮るメッセージをつづった。さらに「この家に来てくれたこと、息子と並んで歩いてくれること、ありがとう」と、義娘への温かい思いを記している。
この投稿に「お2人とも着物姿が本当に美しい」「格調高い姿にうっとり」「着物の色合いが優しくて素敵」「お互いの信頼感が滲み出ているような笑顔」「梨園に嫁いだ彼女への思いが泣ける」「言葉に愛があふれてる」といったコメントが寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條と5月30日に結婚披露宴を行った。（modelpress編集部）
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◆三田寛子、義娘・能條愛未と2ショット公開
三田は「ひまわりの様な 可愛いお嫁さんが 歌舞伎役者の妻として 初めての初日を迎えました」とつづり、写真を投稿。5月30日に長男で歌舞伎俳優の中村橋之助と結婚披露宴を行った能條との2ショットを披露した。三田は淡いブルーの着物を凛と着こなし、能條はクリーム色を基調とした華やかな訪問着に身を包み、笑みを浮かべている。
◆三田寛子の投稿に反響
この投稿に「お2人とも着物姿が本当に美しい」「格調高い姿にうっとり」「着物の色合いが優しくて素敵」「お互いの信頼感が滲み出ているような笑顔」「梨園に嫁いだ彼女への思いが泣ける」「言葉に愛があふれてる」といったコメントが寄せられている。
三田は、1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫と結婚。歌舞伎俳優として活躍する長男・橋之助、次男・福之助、三男・歌之助の息子3人をもうけており、橋之助は能條と5月30日に結婚披露宴を行った。（modelpress編集部）
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