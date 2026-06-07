【今週グサッときた名言珍言】

好感度なんて“水物” 振れ幅が大きいほどオズワルド伊藤俊介は面白くなる

「この枠のテレビで、この年代・同世代でお笑いできるの、本当にうれしく思います」

（粗品／フジテレビ系「ツッコミ芸人No.1決定戦 ツッコミスター」5月23日放送）

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冒頭の番組は、霜降り明星・粗品が企画から司会・審査まで務めた「ツッコミ」の面白さを競う大会。「M-1」王者のたくろう・赤木といったテレビでおなじみのスターから「全国放送のテレビに出るのが初めて」だという三遊間・さくらいまで、有名・無名を問わず「ツッコミがとにかく面白い、自信を持って送り出せる精鋭」と粗品が評する12人が集まった。

平均年齢は33.7歳。そのオープニングで率直な思いを語った一言が今週の言葉だ。番組の告知コメントでは「お笑い界が前に進む瞬間を、ぜひご覧ください」と語っていたように、ゴールデンタイムの番組としてまったく新しい風景を見せてくれた。

この大会は、粗品のユーチューブチャンネルで行われた「ツッコミマン」という企画がベースになっている。セットや照明などの演出は、テレビのゴールデンタイム仕様にブラッシュアップさせているが、お題の選定も粗品自身が行っている。いわば“新しいルール”を作ったのだ。

「俺、これがやりたかったんよ。これやりにお笑い界に入ってたから、なあ？ これやりたいヤツばっかりやと思うねん。でも、これやれるヤツおらんねん」「これやったったんデカいな」（「粗品 Official Channel」2026年5月7日）と粗品は収録直後に高揚して語っていた。まさに、粗品を一段上のステージに押し上げたに違いない。

このオンエアの2日後、粗品は“新生ダチョウ倶楽部”として「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭」の舞台に立っていた。その発端は「アメトーーク！」（テレビ朝日系）で22年以来、毎年放送されている企画「ダチョウ倶楽部を考えよう」。その昨年8月放送回の中で、なぜか芸風真逆な上島竜兵の“後継者”に指名されてしまったのだ。

笑福亭鶴瓶、片岡鶴太郎、爆笑問題、出川哲朗、有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代といったダチョウ倶楽部と関係の深いスターたちが集結する中、粗品は「オレ、ダチョウ倶楽部、関係ないって！ 最近調子いいんですよ、お笑い！ 絶好調やねん！」とツッコミつつも、ダチョウ倶楽部の“新ネタ”に参加。ついには、ライブMCの有吉らに散々イジられながら熱湯風呂に入ったりもした。

中田カウスは粗品を「狂気と愛嬌」を併せ持っている、と絶賛している（オリコン「ORICON NEWS」26年5月18日）。ルールを生み出し“独裁者”のように場をつかさどることもできれば、イジられることもいとわないから強い。粗品は新たな王道を歩み始めている。

（てれびのスキマ 戸部田誠／ライタ―）