TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が6日、パーソナリティーを務めている同局ラジオ「安住紳一郎の日曜天国」（日曜前10・00）に出演。リスナーからのメッセージを紹介した。

番組では、9日に最終回を迎える女優・永作博美が14年ぶりに民放連続ドラマで主演を務めるTBS「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）の話題に。同作は、夫と死別し一人息子のために生きてきた永作演じる主人公が、「鮨アカデミー」の門を叩き、第二の人生を歩み出す完全オリジナルの人生応援ドラマ。

安住アナは「その中にこの日曜天国で話した話がセリフの中に出てきて、ちょうどタイミングもよかったので、もしかすると脚本家の方がこのラジオを聴いていてそこで何かセリフに取り入れてくれたのではないかっていうふうにリスナーのみなさんが教えてくれた」と説明した。

リスナーから寄せられた「5月31日の放送での『電車の窓で忍者を走らせる』というセリフついて真相を可能な限り調べてみました。手元の台本を確認したところ、元の台本には書かれていないセリフでした。こういった場合は監督が指示した、あるいは俳優のアドリブによって追加されていることが多いようです」とした上で、「そこで私は第8話演出の岡本監督に直接確認したところ、あのセリフは撮影する前岡本監督のアイデアとして口頭で加えられたものだそうです」と紹介した。

続けて「そのセリフを話していた沼田役・男性ブランコの平井(まさあき）さんにも確認したところ、最初は『勇者を走らせる』という案だったが話し合う中で忍者の方がいいのでは？となり結果あのセリフになったとのことでした。なので誰かがこの番組を聴いたからということではないようです。この番組から生まれたセリフだったらいいなと私も期待しながら調査したのですが、残念ながら偶然の一致だったようです」というメッセージを明かした。

これに対し、安住アナは「(メッセージを)送ってくださった方はどなたか想像つきますか？ファーストサマーウイカさんです、柿木胡桃役で(ドラマに)出ていらっしゃいますからね。何で分かったかというとこの人のラジオネームが柿木胡桃だからです。もう隠そうともしていない、ウイカさんありがとうございます。何度かお目にかかっただけなんですけどうれしいです」と話した。