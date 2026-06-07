◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が6日（日本時間7日）、本拠地でのエンゼルス戦に先発登板し、8回93球を投げて2安打1失点で交代した。初回に先制を許したが、直後に味方打線の大量援護を受けて2回以降はパーフェクト。自身3連勝となる今季6勝目を挙げた。8イニングは今季最長で、被安打2は今季最少だった。

初回表に先制を許した後、裏の攻撃で味方が一挙9得点。その間に何をしていたかを問われた山本は「一度、（ベンチ裏の）ケージのところに行って、一回仕切り直した。普通のイニング間と比べて多めにウォームアップをしてマウンドに向かいました」と明かした。

初回に9得点は「たぶん野球人生でも、もしかしたら初めてかな」と話したものの、平常心を失うことはなかった。

「これまでもたくさんそういう経験はあるので。その中で大切にすることをしっかり意識して、点差が開いても、しっかり１イニングずつ、っていうのは、心がけるところなので。集中して投げられたのは凄く大きいですね」

合計14個のゴロアウトを奪い、8回93球と余力を残して降板。「いつも通り、１球ずつ投げていきました」と胸を張った。

山本はメジャー3年目の今季、これが12試合目の登板。自身3連勝で、大谷に並ぶ今季6勝目（4敗）をマークし、防御率は2.68へと良化させた。