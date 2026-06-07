『豊臣兄弟！』キャスト相関図を大幅更新 ドラマ本編では急展開も
仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00）の第22回「播磨大誤算」が7日に放送される。播磨平定を目前にしながら情勢が急変し、池松壮亮演じる秀吉が思わぬ事態に見舞われる展開となる。あわせて最新相関図も公開され、新たな登場人物たちにも注目が集まっている。
【写真】新たな相関図を公開！豪華な新キャストも追加
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下統一を支えた名補佐役・秀長の視点から、豊臣兄弟の軌跡と戦国時代の激動を描いている。
第22回では、一度は播磨を手中に収めたかに見えた秀吉だったが、菅田将暉演じる竹中半兵衛の不吉な予感が現実となる。服属したはずの国衆たちが反旗を翻し、それに呼応する形で毛利家や宇喜多家も挙兵。さらに半兵衛の体調が悪化し、秀吉は味方を見捨てて撤退を余儀なくされる。
追い詰められた秀吉は自責の念に苦しむなか、ある夜に足を踏み外して頭を強打。まさかの記憶喪失に陥る。仲野演じる小一郎は兄の記憶を取り戻そうと奔走するが、事態はさらに混迷を深めていく。
また、放送を前に番組公式SNSでは第21回以降の最新相関図が公開された。相関図では浅野長勝や松永久秀ら9人が姿を消し、新たに15人が加わる大幅な更新が行われた。
新たな顔ぶれとして、第21回で初登場した小寺官兵衛尉孝高（後の黒田官兵衛）役の倉悠貴、荒木村重の妻・だし役の山谷花純が登場。さらに毛利家当主・毛利輝元役の濱正悟、毛利家外交僧・安国寺恵瓊役の立川談春、備前岡山城主・宇喜多直家役の緋田康人ら、今後の物語を大きく動かす人物たちも加わった。
播磨攻略の失敗と秀吉の記憶喪失という未曽有の危機に直面する豊臣兄弟。新たな勢力図が示されたことで、戦国乱世の駆け引きはさらに激しさを増しそうだ。視聴者からも放送を前に期待の声が高まっている。
【写真】新たな相関図を公開！豪華な新キャストも追加
大河ドラマ第65作となる同作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長（小一郎）を主人公に描く戦国エンターテインメント。天下統一を支えた名補佐役・秀長の視点から、豊臣兄弟の軌跡と戦国時代の激動を描いている。
追い詰められた秀吉は自責の念に苦しむなか、ある夜に足を踏み外して頭を強打。まさかの記憶喪失に陥る。仲野演じる小一郎は兄の記憶を取り戻そうと奔走するが、事態はさらに混迷を深めていく。
また、放送を前に番組公式SNSでは第21回以降の最新相関図が公開された。相関図では浅野長勝や松永久秀ら9人が姿を消し、新たに15人が加わる大幅な更新が行われた。
新たな顔ぶれとして、第21回で初登場した小寺官兵衛尉孝高（後の黒田官兵衛）役の倉悠貴、荒木村重の妻・だし役の山谷花純が登場。さらに毛利家当主・毛利輝元役の濱正悟、毛利家外交僧・安国寺恵瓊役の立川談春、備前岡山城主・宇喜多直家役の緋田康人ら、今後の物語を大きく動かす人物たちも加わった。
播磨攻略の失敗と秀吉の記憶喪失という未曽有の危機に直面する豊臣兄弟。新たな勢力図が示されたことで、戦国乱世の駆け引きはさらに激しさを増しそうだ。視聴者からも放送を前に期待の声が高まっている。