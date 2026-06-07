お笑いコンビ「マテンロウ」のアントニー（36）が7日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」（日曜前11・40）に出演。一攫千金に意欲を見せた。

この日は、俳優田中圭がポーカーで大金を獲得したというニュースを取り上げた。昨年7月に米ラスベガスの大会で約1700万円、今年5月にはオーストラリアの大会で約1250万円をゲットしたと報じられた。

ポーカー芸人として知られるアントニーは、田中が出場したオーストラリアの大会を見ていたといい「幸運というか…スターなんだなと。生まれ持った運の量が違うんだなと思っちゃいました。凄かった。運の要素もだいぶあった」と評した。

また、「田中圭さんはエントリーフィーの高い大会に結構出てるんですよ。参加料100万円とか。参加費が高いと賞金も1億円とかにいきやすい」と解説。「経済力ないとでけへんね」と驚く上沼恵美子に、「そうなんですよ」と応じた。

「アントニーとやったらどっち勝つの？」と聞かれ、「そんな、うかつなこと言えないですよ。すぐネットニュースになるんですから」と困惑。「東京でアミューズメントとしてポーカーができるスポットがいっぱいあるんですけど、そこで数カ月前に田中圭さんにお会いしたんですよ」と明かし、「何カ月か前のクギズケでも田中圭さんの話をしたんですけど、“なんか僕の話してましたよね？”って…うかつに話せない」と訴えた。

「やっぱ実力あります」と田中を称えたが、「そのときは一緒に戦って、田中さんにめちゃくちゃブラフしました」とニンマリした。

アントニーは6月下旬から「ラスベカスの“ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー”に遂に行って来ます！」と報告。「僕が出るトーナメントで一番高いメインイベントは、優勝したら17億円です」と説明し、共演陣からは「えーっ！」と声が上がった。「でも1万人出るんで」と苦笑いすると、上沼には「いけるって、アントニー！17億取ったら3億ちょうだい？」と期待された。10位以内で1億円を超えるといい、「がんばれ！」とエールを送られ、「いけますかね!?」と気合を入れていた。