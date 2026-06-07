元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が神奈川県川崎市で7日、新シングル「シアワセ記念日」のリリースを記念したイベントを開催した。

華やかなピンク色のフリルドレス姿で登場。ステージでは、主演したドラマ「元カレの猫を、預かりまして。」の主題歌に起用された新曲のほか、「ポニーテールとシュシュ」など、アイドル時代の代表曲を含めた全5曲を披露。往年のファンが拍手と声援で盛り上げ、ライブ会場のような盛り上がりを見せていた。

ソロ名義のCD作品としては、5年3カ月ぶりで、ソロでイベントを行うのは初めて。 「AKB48を卒業して初めてのイベント。ちょっと緊張しているところもありますが、正直、私はこれがやりたくてCD出したところがある！」と意気込み。買い物客が行き交う施設を見渡すと、「お買い物中の皆さんに、『あれ？柏木由紀ってバラエティーだけじゃないんだ。歌もやっているんだ』と覚えてほしい」と呼びかけていた。

この日は新曲のカップリング曲「君は僕のShining Star」を初披露。約10年ぶりに作詞に挑戦した意欲作で「ライブで盛り上がる定番の曲になったらいいな」と願いを込めていた。

約30分のステージを終えると、「今日は本当にどうもありがとうございました」と感謝。「（イベントを行った）ラゾーナ（川崎プラザ）は、母と一緒にプライベートで何回も来たことがあった。この夢のステージにに立てたことがうれしかったです」と笑顔を見せた。

たくさんの拍手に包まれると、「バラエティーなどもやらせていただいていますが、一応音楽の方をメインでやりたいと思っているので、よろしくお願いします！」と“歌手”をアピールすることも忘れなかった。

私生活では、お笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」のすがちゃん最高No.1（34）と順調に交際中。自身の“シアワセ記念日”については、言及しなかった。