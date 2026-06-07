俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。フジテレビ「マルモのおきて」（2011年）オンエア当時の学校での様子を明かす場面があった。

人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。生後10カ月で事務所入りし、1歳半でNHK Eテレ「いないいないばあっ!」でデビュー。「マルモのおきて」では、芦田愛菜と双子の姉弟を演じ、大ブレークを果たした。

当時はドラマだけでなく、バラエティーや歌番組にも多く出演した。松岡昌宏が「子供の頃のことなんて覚えきれないじゃん」と指摘すると、鈴木は「ドラマのこともそうですけど、覚えてないこともたくさん。やっぱスタッフさんも含めてご一緒している方がたくさんいらっしゃるんで、“あんなことしてたよ”とか言われて、“え、そうだったんだ”みたいな」と苦笑した。

当時の学校での話になると、「やっぱり小学校の最初の頃とかは本当に『マルモ』が始まったばかりで、4月で、入学してすぐだったんで。クラスに、先輩たちがみんな、昼休みになったらだーって見にきて」と回顧。「休み時間なんで外に遊びに行きたいじゃないですか。でもドアが塞がれちゃっているんで、小学校って下にちっちゃい小窓みたいなのあるじゃないですか。あそこから出て、ドッジボールしに行ったりとか、してました」と懐かしんだ。