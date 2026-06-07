元ＡＫＢ４８でタレントの柏木由紀が７日、神奈川・ラゾーナ川崎で新シングル「シアワセ記念日」の発売記念イベントを開催した。

「母と一緒にプライベートで何回も来た」というルーファ広場で開催。２、３階のテラスからも多くの人が視線を送った。ステージでは、ＡＫＢ４８時代の「ポニーテールとシュシュ」で開幕。１７日発売の新シングル「シアワセ記念日」もしっとりと歌い上げた。ＭＣでは「ＡＫＢを卒業して、１人でフリーライブやリリースイベントをするのが初めてなので、緊張している。（でも）これがやりたくて新曲を出した」と告白した。

この日は、新シングルのカップリング曲「キミは僕のＳｈｉｎｉｎｇ ｓｔａｒ」も初解禁＆初披露。約１０年ぶりに作詞を務めたが「初めて歌ったら思ったよりも“アイドル”でビックリした」と笑みがこぼれた。

ライブ後、柏木は「普段はＹｏｕＴｕｂｅやったり、バラエティーに出させてもらったり、いろんなお仕事しているけど、一応、音楽の方をメインに自分ではやっていきたいなと思っている。気になった方はいろんな曲聴いたり、ファンクラブもチェックしてくれたらうれしい」と歌手としての活動に更なる意欲を見せた。