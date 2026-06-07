◇ファーム公式戦 ソフトバンク―広島（2026年6月7日 タマスタ筑後）

右肘のコンディション不良で離脱しているソフトバンクの上沢直之投手（32）が7日、広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）で先発登板。3回1/3を投げて57球5安打4失点だった。

「肘を確認しながら、どうやったら強い球を投げられるかを考えながら投げた。メカニック的なところが、球数を重ねるとばらけてくる感じはあった」

0―0の4回、先頭の佐藤啓にフェンス直撃の三塁打を浴びてピンチを招き、犠飛で先制点を許した。1死、遊撃・川瀬のエラーでランナーを背負うと、4番・林に145キロの直球をスタンドへ運ばれ追加で2点を与えた。その後も制球が定まらず、2者連続安打と四球で予定していた60球に迫りマウンドを降りた。

立ち上がりは2イニング連続で三者凡退に抑えたものの、徐々に本来の姿から遠ざかっていった。「短いイニングだったら（スピードが）出ますけど、継続して投げないといけないので、本来は。そう考えるとまだまとまりがない」と浮き彫りになった課題を振り返った。

今季は開幕投手を任され、8試合3勝2敗、防御率2・55。17日に違和感を訴え出場選手登録を抹消し、ライブBP（実戦形式の打撃練習）などでの調整は行わずに実戦での登板となった。思い通りの復帰マウンドではなかったが「実戦でできたので、ここからしっかり上げていきたい」と力強く言い切った。今後は球数を増やす中で安定を取り戻し、6月中の1軍復帰を目指す。