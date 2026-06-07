きしたかの高野、お見送り芸人しんいちの“真の顔”暴露 まるゆかイジり後は「奥さんの好きなエビを贈ってくれる」
お笑いコンビ・きしたかのの高野正成が7日放送のカンテレのバラエティ番組『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59）に出演。番組がきっかけで結婚して以来、公私ともに絶好調で、昨年バラエティー番組で1年間にドッキリを仕掛けられた回数が全芸人の中で圧倒的1位だった“キングオブドッキリ芸人”高野が、いつもキツめの奥様ネタを仕掛けてくるお見送り芸人しんいちの“本当の顔”を明かした。
【動画】きしたかの高野『水ダウ』高飛び込みチャレンジを語る
今回は「ドッキリに愛された男たちSP」と題して、相方・岸大将と参戦した高野、しんいちのほか、みなみかわ、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎と大ちゃんの人気ドッキリスターが大集結。現実とドッキリの境界線を見失った彼らの魂の叫びがこだました。
その中で、高野が得意とする“いきなりキレるスタイル”のツッコミが怖すぎるというトークで盛り上がっていたところ、タイミングを見計らったようにしんいちが「でも、お前の奥さんめっちゃきれいやんか」と話を振ると、即座に「めちゃくちゃ汚ねぇんだよ！うちの奥さんは！」とツッコむ高野。ネタとは言え、あまりのやり取りにレギュラー席に座る“大阪のお兄さん芸人”たちは若干引き気味で、特に険しい顔のほんこんから「いやいやそれはアカンで」と注意された。
高野が「ボケみたいに言われたんで、反射的に出ちゃいました…」と申し訳なさそうに頭を下げら。妻で芸人のゆめまなこ・まるゆかのプロポーズ成功時の写真が披露され、当時現場で見届けたMCの東野幸治が「ほら！かわいらしいじゃないですか！」とフォロー。続けて、しんいちも「奥さんかなりみずみずしいですね！」と持ち上げるが、ここでも「カッサカサじゃねえか！俺の奥さん！…やめてよしんいちさん！」と、ほんこんの様子を確認しながら、高野は苦情を申し立てた。
「しんいちさん、いつもわざわざ言ってくるんですよ。カメラの前にグッて入ってきて“高野の奥さん、かわいいです！”みたいな感じで」と高野が続けると、東野も「それで終わってしまったら、笑いにもなれへんからツッコまないといけないもんね」と察していた。それに対して高野は「言わざるを得ないんですけど、やっぱり周りがめっちゃ引くんですよ！“とんでもないやつだ”みたいに…」とネタの悩ましさについて語った一方で、「でもしんいちさん、それを1回やるごとに、僕の奥さんの好きなエビをうちに贈ってくれるんですよ」と突然暴露した。
普段は一切見せないしんいちの真の姿に、「ええっ！」「やさしい…」と驚きの声が漏れますが、ただ一人「俺…さっき怒ったのなんやってん…」ときまりが悪そうに下を向くほんこん。「しんいちって、ええやつなんですよ」と明かした東野が「だから奥さんもそのネタやってもOKなの？」と確認。高野は「はい！OKですし、奥さん、しんいちさんのことめっちゃ好きなんですよ」と答え、スタジオの大型モニターには、しんいちとまるゆかが笑顔でハートマークを作る自撮り写真が。東野が「やっぱりこういう関係性があるから、いろいろ言えるんやなぁ」と納得。「でもそれは一切スタジオとかオンエアでは言わないの？」と東野が尋ねると、高野は「言わないです」と即答。終始、照れくささを隠すように黙っていたしんいちだが、ここで“やられたわ…”という表情に変わり「終わりやんもう…。そういうことって言わんようにしてネタやるんちゃうんすか（笑）」と、急に善人だとバラされ戸惑いまくっていた。
番組の模様は、TVer・カンテレドーガで見逃し配信中。
今回は「ドッキリに愛された男たちSP」と題して、相方・岸大将と参戦した高野、しんいちのほか、みなみかわ、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎と大ちゃんの人気ドッキリスターが大集結。現実とドッキリの境界線を見失った彼らの魂の叫びがこだました。
その中で、高野が得意とする“いきなりキレるスタイル”のツッコミが怖すぎるというトークで盛り上がっていたところ、タイミングを見計らったようにしんいちが「でも、お前の奥さんめっちゃきれいやんか」と話を振ると、即座に「めちゃくちゃ汚ねぇんだよ！うちの奥さんは！」とツッコむ高野。ネタとは言え、あまりのやり取りにレギュラー席に座る“大阪のお兄さん芸人”たちは若干引き気味で、特に険しい顔のほんこんから「いやいやそれはアカンで」と注意された。
高野が「ボケみたいに言われたんで、反射的に出ちゃいました…」と申し訳なさそうに頭を下げら。妻で芸人のゆめまなこ・まるゆかのプロポーズ成功時の写真が披露され、当時現場で見届けたMCの東野幸治が「ほら！かわいらしいじゃないですか！」とフォロー。続けて、しんいちも「奥さんかなりみずみずしいですね！」と持ち上げるが、ここでも「カッサカサじゃねえか！俺の奥さん！…やめてよしんいちさん！」と、ほんこんの様子を確認しながら、高野は苦情を申し立てた。
「しんいちさん、いつもわざわざ言ってくるんですよ。カメラの前にグッて入ってきて“高野の奥さん、かわいいです！”みたいな感じで」と高野が続けると、東野も「それで終わってしまったら、笑いにもなれへんからツッコまないといけないもんね」と察していた。それに対して高野は「言わざるを得ないんですけど、やっぱり周りがめっちゃ引くんですよ！“とんでもないやつだ”みたいに…」とネタの悩ましさについて語った一方で、「でもしんいちさん、それを1回やるごとに、僕の奥さんの好きなエビをうちに贈ってくれるんですよ」と突然暴露した。
普段は一切見せないしんいちの真の姿に、「ええっ！」「やさしい…」と驚きの声が漏れますが、ただ一人「俺…さっき怒ったのなんやってん…」ときまりが悪そうに下を向くほんこん。「しんいちって、ええやつなんですよ」と明かした東野が「だから奥さんもそのネタやってもOKなの？」と確認。高野は「はい！OKですし、奥さん、しんいちさんのことめっちゃ好きなんですよ」と答え、スタジオの大型モニターには、しんいちとまるゆかが笑顔でハートマークを作る自撮り写真が。東野が「やっぱりこういう関係性があるから、いろいろ言えるんやなぁ」と納得。「でもそれは一切スタジオとかオンエアでは言わないの？」と東野が尋ねると、高野は「言わないです」と即答。終始、照れくささを隠すように黙っていたしんいちだが、ここで“やられたわ…”という表情に変わり「終わりやんもう…。そういうことって言わんようにしてネタやるんちゃうんすか（笑）」と、急に善人だとバラされ戸惑いまくっていた。
番組の模様は、TVer・カンテレドーガで見逃し配信中。