元AKB48柏木由紀（34）が7日、ラゾーナ川崎プラザでミニライブを開催した。約5年ぶりとなる新シングル「シアワセ記念日」（6月17日発売）のリリース記念イベントとして行われた同ライブは、グループ卒業後初めてのソロでのミニライブとなった。

「こういったリリースイベントが初めてなので、ちょっと緊張しているんですけど、私はこれがやりたくて新曲を出したって言うくらい」というほど待ち望んだイベント。

古参のファンから、通りすがりに足を止める人まで数多くの観客が集まった会場を見渡し「たまたまお買い物に来た方も、柏木由紀ってバラエティーだけじゃないんだって思って歌を聞いていただけたらうれしいです」と呼びかけ、AKB48の楽曲「ポニーテールとシュシュ」「大声ダイヤモンド」「遠距離ポスター」、そして新曲「シアワセ記念日」、作詞も行いこの日初解禁となった「君は僕のShining Star」の合計5曲を届けた。

歌唱後には「ラゾーナは母と一緒に来たこともあるので、夢の舞台に立てて良かったです」と笑顔を見せ「いろんなお仕事をさせてもらっていますが、音楽をメインにしたいと思っていますので、よろしくお願いします」と今後への意気込みを語った。