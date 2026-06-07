◇女子ゴルフツアー ヨネックス・レディース最終日（2026年6月7日 新潟県 ヨネックスCC＝6483ヤード、パー72）

単独首位から出た吉田鈴（22＝大東建託）が3バーディー、2ボギーの71で回り、通算8アンダーで逃げ切り、プロ2年目でツアー初優勝を飾った。今季13戦目で初めて初優勝者が生まれた。

3打リードでスタート。6番でボギーが先行したが、7番でバウンスバック。木戸愛と首位に並んで迎えた13番パー5で2オンに成功し2パットのバーディーで抜け出した。

強風の中、終盤はピンチが続いた。17番では2打目をグリーン右の崖下に落としボギーを叩いたものの、最終18番パー5で3打目を1メートルにつけてバーディーを奪い笑顔で優勝を決めた。

米ツアーを主戦場とする姉の優利は日本ツアー4勝。福嶋晃子（24勝）＆浩子（1勝）、堀奈津佳（2勝）＆琴音（3勝）、岩井明愛（6勝）＆千怜（8勝）に続くツアー史上4組目の姉妹優勝を達成した。

千葉県出身の吉田はオーガスタナショナル女子アマに3度出場するなどアマチュア時代から活躍。24年のプロテストに4度目の挑戦で合格。ルーキーイヤーの昨季はメルセデスランク51位でシード獲得まであと一歩だった。

今季は4月の富士フイルム・スタジオアリスで5位、5月のブリヂストン・レディースでは自己最高の2位に入るなど着実に力を付けていた。