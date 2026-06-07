バレーボール男子日本代表が７日、今季初戦を迎えるネーションズリーグ（ＮＬ）１次リーグ中国大会に向けて出発した。出国前の羽田空港で取材に応じた高橋藍（らん、ルブリン）は「本当に楽しみです。いよいよ始まるなって。昨季もっとできたんじゃないかと悔しさもあったので。チームの士気も上がっていて、いい雰囲気でできています」と気持ちの高まりを明かした。

２４年パリ五輪直後の昨季はロラン・ティリ監督の新体制だったが、世界選手権で１次リーグ敗退。チームの土台づくりのシーズンは悔しさを味わった。今季、石川祐希主将（ジラート）を支える副主将に藍と小野寺太志（サントリー）が就任。先シーズンは所属したサントリーで主将を経験した藍は「石川選手だけに頼るのではなく、責任を自分たちで持って、チームを引っ張っていく責任もあると思います」とリーダー陣としての自覚をにじませた。

２８年ロサンゼルス五輪を目指す重要なシーズン。９月のアジア選手権（福岡）で優勝すればロス五輪の切符をつかむ。ＮＬでは秋の陣に向け、２大会ぶりのメダル獲得で弾みをつける戦いにしたい。世界ランク７位の日本は、中国大会初戦で１８位のウクライナと激突。藍副主将は「自信をつけることも大事だし、表彰台を目標に戦っていきたい」と決意をにじませた。

◆ネーションズリーグ １９９３年からのワールドグランプリに代わる大会として２０１８年に新設した国際大会。１８チームが参加し、３組に分かれて３週で１次Ｌ計１２試合を行う。勝ち点は３―０、３―１で３点、３―２で２点、２―３で１点、１―３、０―３で０点。日本は中国、フランス、大阪で１次Ｌを戦い、成績上位７チームと開催国（中国・寧波）の計８チームが決勝大会に進む。