◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に大勝し、連勝で同戦の連勝を5に伸ばした。先発の山本由伸投手（27）は8回2安打1失点の好投で今季6勝目。先制点こそ許したものの初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続アウトを記録するなど完璧な投球を披露した。3試合連続でコンビを組んだダルトン・ラッシング捕手（25）も投球内容を絶賛した。

初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続でアウトを重ねた。直球を軸にカーブ、カットボール、スプリットなど多彩な変化球を効果的に混ぜ、エンゼルス打線に付けいる隙さえ与えない完璧な投球だった。

奪った24のアウトのうち、三振は4で、内野ゴロが14。打たせて取る投球が光った。ラッシングは「彼らしい投球でしたね」と笑顔を見せ「相手から思ったほど空振りは取れていませんでしたが、できるだけ素早く打者を片付けていく柔軟性を持つ必要があると分かっていましたし、実際にそれができていました。8イニングを投げるのは簡単ではありませんが、またそれをやってのけたのを見るのは当然素晴らしいことです」と称賛の言葉を送った。

この日は当初、スミスが先発予定だったが、首の張りで休養を与えるため、急きょ出番は回ってきた。「彼はとてもやりやすい投手。というのも、どこにでも投げられる8種類の球種を持っているので、そういう意味で非常に扱いやすい。だから一緒にやっていて楽しいですし、実際にいくつか新しいことも試しましたし、それを試合の中で使うこともできました」と収穫も口にした。

直近3登板は3戦3勝と右肩上がりで状態は上向いてきた。「本当に良い投手や良い打者というのは、シーズンが進むにつれて良くなっていくものです。彼が今後、急に失速するとは全く思っていません」と深い信頼感を口にした。