◆女子プロゴルフツアー ヨネックスレディス最終日（７日、新潟・ヨネックスＣＣ＝６４８３ヤード、パー７２）

２位に３打差の首位からスタートした吉田鈴（りん、大東建託）は、一時は１打差３位に後退したが、再逆転して、念願の初優勝を飾った。日本女子ツアー通算４勝の優利（エプソン）を姉に持つ２２歳の人気女子プロが新潟でうれしい１勝を手にした。姉・福嶋晃子と妹・浩子、姉・堀奈津佳と妹・琴音、姉・岩井明愛（あきえ）と妹・千怜（ちさと）に続いてツアー史上４組目の姉妹優勝となった。

７番パー５で痛恨のボギーを先行させた吉田は、その時点で、木戸愛（めぐみ、日本ケアサプライ）と倉林紅（こう、サーフビバレッジ）に逆転を許し、一時は１打差３位に後退した。しかし、その直後の７番パー３でバーディーを取り返し、すぐに首位に返り咲き。１３番パー５でバー

ディーを奪い、単独首位に立った。

２０１２年７月のサマンサタバサレディース以来、ツアー史上最長となる１４年ぶりの優勝に向けて好プレーを続け、１打差で吉田を追っていた木戸が１７番パー４で第２打を右に曲げてまさかのＯＢでダブルボギー。痛恨のセカンドＯＢで流れを失った。

吉田も第２打を右に曲げて、あわやセカンドＯＢのピンチだったが、ボールは、ぎりぎり残り、３オン２パットのボギーで切り抜け、踏ん張った。

２位に３打差をつけて第２ラウンドを終えた後、吉田は勝負の最終ラウンドに向けて「緊張すると思います。その緊張をうまく持っていきたい。失敗を恐れるより、振り切りたい」と凜（りん）とした表情で語っていた。

シーズンオフには父の英隆さんが都内で経営する居酒屋を手伝うこともある「看板娘」。父の居酒屋の好きなメニューは「ギョーザ」という。ツアー屈指の人気を誇る吉田鈴には、この日も多くのギャラリーが追いかけて応援。優勝を決めた瞬間、１８番グリーンでは感動の涙を流すファンもいた。

同週開催の全米女子オープン（米カリフォルニア州リビエラＣＣ）にメルセデスポイントランク首位の佐久間朱莉（大東建託）、同２位の河本結（リコー）をはじめ、１０位以内の選手のうち８人が参戦。ランク上位選手の多くが不在だったが、大会は大きく盛り上がった。堂々の主役は、吉田鈴、２２歳だった。