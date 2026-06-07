俳優の鈴木福（21）が6日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミの話」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。妹で女優の鈴木夢（19）のデビュー秘話を明かす場面があった。

人気子役として幼少期から活躍していた鈴木。博多大吉は「もともと親御さんが（芸能界が）お好きだったの？」と聞くと、鈴木は「僕に関しては『いないいないばあっ！』っていうNHKの教育番組を凄く楽しそうに見てる僕を見て。踊ってたりしてたんですよ、テレビの前で。で、“いつか出してあげたらいいなー”“思い出になるなー”と思って今の事務所に応募して。それで僕が入った」と自身が生後10カ月で事務所に入ったきっかけを明かした。

それで、1歳半の時に、念願の「いないいないばあっ!」でデビューすることに。今年でデビュー20周年となる。

さらに「僕が2歳ぐらいの時に出てたドラマなんですけど、そこに赤ちゃんが生まれるシーンってあって。僕の妹だから、“赤ちゃんが生まれるシーンに出られませんか？”っていうので」と夢のデビュー秘話も告白。

松岡昌宏が「ちょと待って、デビューは生まれた時なの？」と驚くと、鈴木は「生後2、3週間とか。外に出られるようになったから、みたいな感じで。そのちょっと後に、僕もやっているし、習い事じゃないけど、始めるかって言って（妹も）始めて」とした。