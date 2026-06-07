お笑いコンビ「アキナ」の山名文和（45）、吉本新喜劇の宇都宮まき（44）夫妻が7日、大阪市内で山名の初エッセー「しあわせは小走りにやって来る」の出版記念会見、トークショーに出席。仲睦まじいところを見せた。

新型コロナ禍真っただ中の20年6月、山名は保護犬の柴犬「おまめ」を飼い始めた。日々の暮らし、散歩など、山名自身の目から見た日常、おまめの目線から見た、感じた世の中をしたためた初エッセイ。「メチャうれしい。表紙も素晴らしいし、完ぺきです」と山名は自画自賛した。

間もなく46回目の誕生日を迎える山名。「これまでの人生、全く思い通りになってなかった」と振り返る。M―1で2度、キングオブコントで3度と決勝に進出。だが、20年のM―1で大スベりし、自信を喪失。周囲から揶揄されることもあった。「中学、高校の頃からずっと何十年も幸せになりたいとか考えてきた」。そんな思いはなかなかかなわなかった。

愛犬・おまめと暮らし始めてから21年7月に結婚し、2人の息子を授かった。「犬を引き取り、家族ができて幸せというのも含めて、ささやかな日常がこんなに幸せなんやと。お金とか物質的なものじゃないんだみたいな感覚が持てたことが良かった、という気持ちで書きました」と山名は振り返り、「生まれて初めてうまくいきました」と目を細めた。

かつて書いていた月1回のコラムを加筆し、さらに新たなものを加えて執筆期間はわずか3、4カ月。妻の宇都宮は「書いてるところを一度も見たことがなかった」そうだ。「サザエさんの伊佐坂先生のように家で“ワーッ”となってる姿も見たかった」そうだが、「帰宅すると子どもと全力で遊んでくれる」（宇都宮）という良きパパ。「“いつの間に書いたん？”って。本ができあがった時には感動した」と涙した。

さらに「結婚」について書かれたシーンでも涙。ただ、この場面は「自分の事を書かれたところで泣くって。結局は自分の事が大好きなんだなって再確認させてもらいました」と宇都宮は新喜劇女優らしく、笑いで締めくくった。