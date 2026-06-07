【XBOX Games Showcase】 日本時間6月8日午前2時配信開始

XBOXは、現地時間の6月6日、XBOX Games Showcaseの前夜祭となるプライベートイベントXBOX Industry Mixerを開催した。

XBOX Industry Mixerは、業界関係やメディアを招待して行なわれる前夜祭。昨年はXBOX Games Showcase自体がオンラインでの開催となったため2年ぶりの開催となる。

会場はXBOX Games Showcaseが開催されるアカデミー映画博物館のパーティーエリアで、本日はカーテンが引かれて中は覗けなかったが、XBOX Games Showcaseや、同時開催されるXBOXコミュニティ向けイベントXBOX FANFESTの準備も進められていた。

【アカデミー映画博物館】

入り口には新デザインのロゴ

今年のダイレクトは、「Gears of War」

会場はXBOX25周年を意識した出展が目立ち、Microsoft創業者のビル・ゲイツ氏がXBOX立ち上げに際して作成したアルミニウム製の初代XBOXのプロトタイプ、通称“Big X”や、リストバンドもXBOXカラーに明滅する25周年特別仕様だった。また、シリーズ最新作「Gears of War: E-Day」の発表を記念して、チェーンソーが搭載されたアサルトライフル「ランサー」で記念撮影できるブースも用意されていた。

【XBOX Industry Mixer】

会場の様子

25周年仕様のリストバンド

使い込まれた感がある実物大ランサー

ロサンゼルスの夕焼けが似合う「Fallout」パワーアーマー

【初代XBOXプロトタイプ】

鮮烈なデビューを遂げたXBOXプロトタイプ

圧倒的に分厚い

端子が時代を感じさせる

前夜祭で注目を集めたのは2月にXBOXのトップに就任した新CEOのAsha Sharma氏。Mixerの開始直前にシアターからXを投稿し、開幕30分後に会場に姿を現した。オウンドメディアXBOX Wireの撮影に応じた後、複数の関係者と短い挨拶を交わし、わずか1時間ほどで会場を後にした。

これが日本なら、名刺交換の長い行列ができそうなものだが、前夜祭ということでお互いにアッサリとした感じで、そのおかげで筆者も難なく挨拶することができた。会話の内容は非公開につき明かせないが、白い歯が印象的な屈託のない笑顔を振りまきつつも、握る手は力強く、濃いブラウンの瞳から繰り出される眼光は鋭く、しゃべり方もハキハキしており、本当にXBOXを大きく前進させてくれる人物なのかもしれないという前向きな手応えを持った。

【Asha Sharma 新XBOX CEO】

「Halo」マスターチーフと共に

初代XBOXプロトタイプと共に。右はCCOのマット・ブーティ氏

Bethesdaのレジェンドクリエイターであるトッド・ハワード氏と密談中

前任のフィル・スペンサー氏は、近年では批判的な意見も増えていたものの、初代XBOX立ち上げメンバーであり、「Forza」や「Halo」などのXBOXの主要フランチャイズを育て上げ、「Minecraft」の開発元であるMojangをはじめとした数多くの買収案件を手がけ、史上初のフルスペックのゲームサブスクサービスであるXBOX Game Passを成功させたゲーム業界のレジェンドである。

XBOXにとって、その電撃退任の影響は決して小さくないはずだが、Sharma氏は2月の就任以来、数々の改革を実施し、XBOXファンの期待も高まっている。明日のXBOX Games Showcaseが彼女の実質的なデビューで、どのような発表を行うのか非常に楽しみだ。XBOX Games Showcaseは、日本時間の6月8日午前2時より配信される。

【[日本語 - 4K] XBOX Games Showcase 2026 | Gears of War: E-Day Direct】