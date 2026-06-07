第1子妊娠の元モー娘。新垣里沙、子どもの性別公表 実母との手作りジェンダーリビールケーキで発表
【モデルプレス＝2026/06/07】元モーニング娘。の新垣里沙（37）が6月17日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。夫でカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏に、手作りのジェンダーリビールケーキで第1子の性別を発表する様子を公開した。
【写真】第1子妊娠の37歳元モー娘。カメラマン夫＆実父にサプライズで性別発表
妊娠15週を迎え子どもの性別が判明した新垣は、母親と一緒にジェンダーリビールケーキを用意。ケーキの中の果物が苺なら女の子、ブルーベリーなら男の子という仕掛け。山口氏は「元気であれば（性別は）どちらでもいいです」と語りつつ、緊張の面持ちでケーキに入刀。中からブルーベリーが現れ、第1子が男の子であることが明らかになった。
これを受け、山口氏は「実感が湧いてきましたね。名前を考えないと」としみじみ。新垣の父親も同席し、新垣家に初めての男児が誕生する喜びを分かち合った。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、カメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と再婚し、2026年5月には第1子の妊娠を明かしていた。（modelpress編集部）
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◆新垣里沙、第1子の性別を発表
妊娠15週を迎え子どもの性別が判明した新垣は、母親と一緒にジェンダーリビールケーキを用意。ケーキの中の果物が苺なら女の子、ブルーベリーなら男の子という仕掛け。山口氏は「元気であれば（性別は）どちらでもいいです」と語りつつ、緊張の面持ちでケーキに入刀。中からブルーベリーが現れ、第1子が男の子であることが明らかになった。
◆新垣里沙、2022年に山口安威氏と結婚
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、カメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏と再婚し、2026年5月には第1子の妊娠を明かしていた。（modelpress編集部）
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