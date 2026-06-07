お笑いコンビ、フットボールアワー（岩尾望＝50、後藤輝基＝51）が7日、大阪市の吉本興業本社で単独ライブ「フットボールアワー26」（7月5日＝ルミネtheよしもと、同17日＝なんばグランド花月）の取材会に出席した。

2010年以来途絶えていた単独ライブを昨年、15年ぶりに復活。大好評を博し、今年も開催となった。

毎年単独ライブを続けてきたのに、15年もブランクができたことに、後藤は「続けといたら良かったというのはホンネ」としながら、「テレビが入って、劇場もテレビも一生懸命やって東京に行き、ポジションも変わっていきながら、違うところに力を入れていきたいとなった」。

岩尾も「1年に1回、コントライブもやってたんですけど、そのために時間も労力も使う。3年やって、テレビとか他の活動にその時間を使っても良いんじゃないかと。1回お休みになって、そこからどっちも『そろそろ、どう？』と言い出すこともなく、気付いたら15年空いてたってだけなので」と深い理由があったわけではないとし、「ライブの打ち合わせで険悪になって、ライブなんてできる関係性じゃなくなったわけでもなく。やってた時もあまり関係はよくなかったので、ずっとギスギスはしてたので、そういう明確に何かあったわけでもない」とあっけらかんと微妙なコンビ仲を明かした。

後藤は、ギスギスの関係性が今も続いているのか聞かれると「ゼロではないと思いますよ。僕ら2人でネタを作るんで。ああだろう、こうだろうは組んだときから変わらない。今になってとかはない。楽屋とかではしゃべらないし。昨今、仲のいいコンビが注目されたりもてはやされたり、好感度あったりするんでしょうけど、今さらそうはいかん。コンビによっちゃ仕事で車で家まで迎えに行って2人で行くとか考えられない」ときっぱり。

岩尾も「今さら変えられない。話し合った方がいいものは生まれるんかもしれませんけど、これでやってきたんで。今さら仲良くするのも気持ち悪い。僕らはあまり変わってない。お互いに優しくなったこともないんですけど、『仲良くなってますよね？』って聞くことはあるので、年齢も重ねて自然と変わってきてるのかな」と話すと、後藤は「昔、どんだけ仲悪く見えててん？ ってね。よっぽどやったんでしょうね、端から見たら」と苦笑していた。