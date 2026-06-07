メイプル超合金カズレーザー（41）が7日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。福島で発生したクマ出没についてコメントした。

MCくりぃむしちゅー上田晋也から、福島県のクマ被害について聞かれるとカズレーザーは「ルールが変わって、ライフルを使った駆除ができるらしいんですけど、今回は引火の危険性があるから使えなかったみたいな。使う場所も限られているし、麻酔銃を使ったけれども効かなかった、って。麻酔銃はそんなに効かないって、よく聞くんですけれどもこの制度とか、そこをなんとかなんねぇかなというのが気になっている」とクマ駆除で直面するルールの改善点へのジレンマを口にした。

福島市は4日、住宅や会社で4人が重軽傷を負ったクマ被害で、電子機器製造販売会社「OKIシンフォテック」工場内にとどまっていたクマ1頭が3日夜、敷地外に逃げたと発表した。自治体判断で発砲を可能とする「緊急銃猟」の準備態勢を敷く中、自ら窓の鍵を開けて外に出たとみられる。市は住民に警戒を呼びかけている。

市によると、警戒中の警察官が3日午後10時50分ごろ、門を越え市街地へ出て行くクマを目撃した。逃げたとみられる窓周辺には鍵を開けた痕跡があり、網戸も破られていた。記者会見した馬場雄基市長は「蛇口に前足を当てて水を飲む様子も現認された。極めて知能が高いとみられる」との認識を示した。