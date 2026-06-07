さきの衆院選などでの高市陣営の“誹謗中傷動画の作成”疑惑をめぐり、国会で議論が紛糾しました。一部週刊誌が公開した高市総理の秘書と動画作成者とのやり取りとされる音声について、野党側は追及を強めています。

【写真を見る】高市総理陣営の“中傷動画”疑惑めぐり国会紛糾「有料会員になること 私は拒否」 秘書本人に確認したか問われると「キレられましたよ」【サンデーモーニング】

“中傷動画”疑惑 「有料音声」めぐり国会紛糾

中道・伊佐進一 議員（4日 衆・予算委）

「私いま（音声データ）持ってるので聞いて休憩してもらいたい」

「音声データ」をめぐって紛糾した、この日の国会。





問われているのは、さきの衆院選挙などで、高市陣営が他の候補らを誹謗中傷する動画を作ってSNSで拡散させたとされる疑惑です。

高市総理は疑惑を否定し、動画を作成した男性とは「自身も秘書も面識がない」などと主張してきましたが、今回、週刊文春は、その男性と高市氏の公設秘書との「オンライン会議」だとする音声を公開したのです。

録音された声は高市氏の秘書本人のものなのか。野党は事前に確認を求めていましたが…

高市早苗 総理（4日 衆・予算委）

「（文春）オンライン」で（音声を）確認しようと思ったら、会員制の有料オンライン。結論として今朝までに（音声の）確認できなかった」

中道・伊佐進一 議員

「いま国会で（選挙中の）SNS規制をどうするか議論してる中で、まさしく総理周辺で起こっていること。“有料だから確認できません”というのは…」

高市総理

「私の知らない方の言い分ばかりをセンセーショナルに報道してきた。『そこ（文春）の有料会員に私になれ』ということであれば、それはできません。有料会員になること自体、私は拒否します」

音声提供も「判断難しい」 秘書には「キレられた」

“有料”を理由に音声の確認を拒む高市氏のため、昼の休憩中に音声データが提供されましたが…

高市総理

「“有料の音声を他人に聞かせてはいけない”という規約に抵触してはいけないと思ったので、文字起こしをしてもらった」

あくまで音声を聞かない姿勢。野党が文春側に音声提供の許諾を取ったことで、高市氏はようやく秘書の会話とされる音声を聞き、翌日、あらためて答弁しましたが…

高市総理（5日 参・予算委）

「あのような音声を基に判断することは難しい。秘書のものとされた音声も、私と会話しているときよりもかなり高い声でハキハキと話していたので違和感があった。どう考えても確認のしようがない」

立憲・岸真紀子 議員

「公設第一秘書と動画作成者は、この間やりとりしてきた事実がある。これは認めますか」

高市総理

「やりとりをしてきたことを認められるかと言ったら、それは分からない」

では、秘書本人に自分の声かどうかを確認したのか問われると…

高市総理

「（秘書に）『聞いてみてくれ』と言ったら、『なんで私が有料会員にならないといけないのか』と。『なんで私がお金払わないといけないのか』とキレられました」