中村勘九郎の妻・前田愛、肩出しワンピ姿に反響 若々しい美貌に絶賛の声「なんで年取らないの？」「同じママとして尊敬」
歌舞伎俳優・6代目 中村勘九郎（44）の妻で俳優の前田愛（42）が4日、自身のインスタグラムを更新。涼し気な肩出しワンピース姿を披露し、若々しい美貌に反響が集まっている。
【写真】「なんで年取らないの？」若々しい美貌に反響！肩出しワンピ姿の前田愛
前田は「先日 ついに 夏ワンピース始めました」と書き出し、両腕を出した淡いピンクのワンピースをまとった姿をアップ。「水分補給と日焼けに 気をつけなくてはならない季節になってきましたね」と、夏の陽気に気遣うメッセージをつづっていた。
爽やかな姿に、コメント欄には「同性から見ても色気を感じちゃうぅ〜」「えっ！めちゃくちゃ可愛い〜」「なぜ歳を取らないのだろう？なぜいつもこんなに可愛いのだろうと本気で思う」「清楚な美しさでお綺麗」「なんで年取らないの？」「同じママとして尊敬」などと、変わらぬ美貌を称賛する声が集まっている。
【写真】「なんで年取らないの？」若々しい美貌に反響！肩出しワンピ姿の前田愛
前田は「先日 ついに 夏ワンピース始めました」と書き出し、両腕を出した淡いピンクのワンピースをまとった姿をアップ。「水分補給と日焼けに 気をつけなくてはならない季節になってきましたね」と、夏の陽気に気遣うメッセージをつづっていた。
爽やかな姿に、コメント欄には「同性から見ても色気を感じちゃうぅ〜」「えっ！めちゃくちゃ可愛い〜」「なぜ歳を取らないのだろう？なぜいつもこんなに可愛いのだろうと本気で思う」「清楚な美しさでお綺麗」「なんで年取らないの？」「同じママとして尊敬」などと、変わらぬ美貌を称賛する声が集まっている。