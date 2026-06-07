◇インターリーグ ドジャース9―2エンゼルス（2026年6月6日 ロサンゼルス）

ドジャースは6日（日本時間7日）、本拠でのエンゼルス戦に大勝し、連勝で同戦の連勝を5に伸ばした。先発の山本由伸投手（27）は8回2安打1失点の好投で今季6勝目。デーブ・ロバーツ監督（54）は投球内容を絶賛した。

初回に先制点こそ許したが、2回以降は無安打。初回2死三塁、シャヌエルを二ゴロに打ち取って以降、22人連続でアウトを重ねた。直球を軸にカーブ、カットボール、スプリットなど多彩な変化球を効果的に混ぜ、エンゼルス打線に付けいる隙さえ与えない完璧な投球だった。

奪った24のアウトのうち、三振は4で、内野ゴロが14。打たせて取る投球が光った。指揮官は「一番印象的だったのは、集中力を維持していたところです」と初回9得点で開いた投球感覚にも左右されなかったことを最大限に評価。

「相手は非常にアグレッシブに振ってくる“かなりレベルの高いチーム”でしたが、その中でも彼はしっかり投げ続けて、打たせて取る形で、効率よくアウトを重ねていました。こういう大きなリードの試合だと、投手は集中力を失って四球を出したり、投げるべき球を投げなくなったりすることがありますが、彼はそういうことがない。今日はまるで同点試合のように投げていました」と称賛した。