女優の田中みな実（３９）が、パーソナリティーを務める６日放送のＴＢＳラジオ「ガスワン ｐｒｅｓｅｎｔｓ 田中みな実 あったかタイム」（土曜・午後６時半）に出演。ゲストのタレント・クリス松村から“説教”された。

松村が最近、愛用していたガラケーを“卒業”したという話題で、最近はコンサートのチケットなどがスマホのデジタルチケットになっていることに触れ「コンサート行きたいと思うとガラホ（ガラケー型スマートフォン）じゃないと」と話した。

これに田中が、コンサートにあまり行かないと明かし、「直近はあのちゃんの武道館に行かせてもらったけど、行き帰りのこと考えたりすると…。帰りの電車めっちゃ混むなあって」と返答。

すると松村は「え〜、つまんない人！」とバッサリ。「おばさんじゃない？ あんた損してるよ。今、４０歳って言ってるけど、あっという間だから５０歳。その間、何もないわよ」と言い放ち、「誰も周りにいなくなるわよ。今いる人は減っていくだけ。増えることはないわよ、今の生き方だと」と続けた。

さらに、田中が旅行についても「子どもでもいたりすると、子どもに経験させてあげたいと思って海外とかも行くのかな」と話すと、松村は「まず、殿方がいないとダメなんだから。殿方どうするのよ」と説教を始めた。

これに田中は「別に…。クリスさんに言われたくないんですけど！」と反論していた。